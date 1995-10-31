В 1 сезоне 13 серии сериала «Мистер Бин» действия развернутся в госпитале. Перегородив медикам выезд с парковки, Бин занимает очередь в регистратуре, «устраняя» одного пациента за другим. Во второй новелле чудак отправляется на прогулку по парку.
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