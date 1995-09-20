В 1 сезоне 9 серии сериала «Мистер Бин» состоится новогодняя вечеринка с участием гостей Руперта и Хьюберта. В разгар веселья выясняется, что в холодильнике нет ни шампанского, ни праздничных закусок. Бин находит неожиданный выход из ситуации.
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