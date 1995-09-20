В 1 сезоне 6 серии сериала «Мистер Бин» поездка на почту оборачивается новыми уморительными гэгами. Когда в автомобиле Бина садится аккумулятор, он отправляется на автобусную остановку, где у одного из пассажиров случается сердечный приступ.
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