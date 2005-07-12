В 5 сезоне 5 серии сериала «Моя прекрасная няня» продюсер предлагает главной героине отправиться отдохнуть на экзотический остров, но Виктория отказывается. В итоге она едет в Сочи с подругой, где случайно получает роль в новом сериале...
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