В 3 сезоне 19 серии сериала «Моя прекрасная няня» продюсер очень переживает после разгромной рецензии на свой последний спектакль. Ситуацию усугубляет тот факт, что Виктория обыграла его в теннис. В итоге Макс решает оставить шоу-бизнес навсегда...
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