В 1 сезоне 19 серии сериала «Моя прекрасная няня» главная героиня пытается помочь Маше сдать зачет по физической культуре. По ходу дела становится понятно, что преподавательница Маши прекрасно знает Вику и даже учила ее в старшей школе.
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Авторизация по e-mail