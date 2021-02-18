В 1 сезоне сериала «Мастер» действие разворачивается вокруг бывшего спортивного гонщика по имени Денис Сазонов. Много лет назад главный герой был прославленным мастером своего дела, он играючи выигрывал ралли, заставляя других спортсменов ему завидовать черной завистью. Увы, Денис был уволен за нарушение командной этики. Спустя двенадцать лет герой пытается вернуться в строй, но новый руководитель компании оказывается резко против его прихода. В итоге Сазонов устраивается на прежнее место в качестве обычного уборщика и проходит все этапы карьерного роста. Но в финале его ждет встреча с бывшей супругой Женей, которая также жаждет занять место в гоночной команде...