В 5 сезоне 11 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» агенты отправляются в свое время и тут же берутся за изучение загадочного луча света, который направлен на Землю из космоса. Скай, которая находится на маяке, пытается помочь своему новому знакомому.
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