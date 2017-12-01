В 5 сезоне 11 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» агенты отправляются в свое время и тут же берутся за изучение загадочного луча света, который направлен на Землю из космоса. Скай, которая находится на маяке, пытается помочь своему новому знакомому.