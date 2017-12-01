В 5 сезоне 9 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» агенты не прислушиваются к Эноку и пытаются наладить механизм управления воздушным судном. Дик мечется между пленниками и инопланетянами из будущего. В это время Касиус применяет тайное оружие.
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