Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Агенты «Щ.И.Т.» Цитаты

Цитаты из сериала Агенты «Щ.И.Т.»

Phil Coulson [Что касается "Тахити"] Это волшебное место.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Melinda May Вермобили через пять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мария Хилл Что обозначает Щ.И.Т., агент Уорд?
Грант Уорд Стратегическое вмешательство в отечественные дела, правоприменение и логистика.
Мария Хилл А что это значит для тебя?
Грант Уорд Это значит, что кто-то действительно хотел, чтобы наши инициалы составили "Щ.И.Т." Это значит, что мы — граница между миром и гораздо более странным миром. Мы защищаем людей от новостей, к которым они не готовы. И когда мы не можем это сделать, мы держим их в безопасности.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jemma Simmons Ты думаешь, я не романтична? Я сделаю с тобой на этом острове нечто, что захватывает дух.
Leo Fitz Что это... э... ты... ты что?
Jemma Simmons Снорклинг!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Phil Coulson Сэр?
Nick Fury Не стоит называть меня «сэр», Кулсон. Посмотри на меня. Я одет так, будто живу под мостом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Skye Иногда величайшие чудеса в мире происходят случайно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hive Мир боится нашей силы, потому что не каждый ее имеет. Только миллиардеры могут строить железные костюмы. Только военные могут создавать суперсолдат, что неизбежно приведет к войне. В то время как я планирую применить более... коллективистскую философию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Raina [к Уорду] Ты знаешь о родителях Скай, о тьме, что скрыта в ней. Я верю в мир, где её истинная природа проявится. И когда этот день наступит, возможно, вы двое сможете быть монстрами вместе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого?
«Игра престолов»: пять имён, которые могли раскрыть тайну Джона Сноу, но выбрали молчание — и шестое, о котором говорят легенды
Думали, только «Игра престолов» шокировала зрителя? Вот 5 аниме, где сценарий даже хлеще, чем в хите HBO
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше