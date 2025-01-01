Грант УордЭто значит, что кто-то действительно хотел, чтобы наши инициалы составили "Щ.И.Т." Это значит, что мы — граница между миром и гораздо более странным миром. Мы защищаем людей от новостей, к которым они не готовы. И когда мы не можем это сделать, мы держим их в безопасности.
Jemma SimmonsТы думаешь, я не романтична? Я сделаю с тобой на этом острове нечто, что захватывает дух.
Nick FuryНе стоит называть меня «сэр», Кулсон. Посмотри на меня. Я одет так, будто живу под мостом.
SkyeИногда величайшие чудеса в мире происходят случайно.
HiveМир боится нашей силы, потому что не каждый ее имеет. Только миллиардеры могут строить железные костюмы. Только военные могут создавать суперсолдат, что неизбежно приведет к войне. В то время как я планирую применить более... коллективистскую философию.
Raina[к Уорду] Ты знаешь о родителях Скай, о тьме, что скрыта в ней. Я верю в мир, где её истинная природа проявится. И когда этот день наступит, возможно, вы двое сможете быть монстрами вместе.