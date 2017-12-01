В 5 сезоне 16 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Дейзи становится лидером и придумывает план, который позволит спасти Колсона. Джемма при содействии Йо-Йо пытается освободить Лео и отыскать Фила. В это время Хейл превращает Крила в своего подопытного.
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