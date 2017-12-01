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Киноафиша Сериалы Агенты «Щ.И.Т.» Сезоны Сезон 5 Серия 18

Агенты «Щ.И.Т.» 2013 - 2020 18 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Агенты «Щ.И.Т.»»
Ориентация: Часть 1
Сезон 5 / Серия 1 1 декабря 2017
Ориентация: Часть 2
Сезон 5 / Серия 2 1 декабря 2017
Потраченная жизнь
Сезон 5 / Серия 3 8 декабря 2017
Заработанная жизнь
Сезон 5 / Серия 4 15 декабря 2017
Перемотка
Сезон 5 / Серия 5 22 декабря 2017
Веселые игры
Сезон 5 / Серия 6 5 января 2018
Вместе или нет
Сезон 5 / Серия 7 12 января 2018
Последний день
Сезон 5 / Серия 8 19 января 2018
Лучшие планы
Сезон 5 / Серия 9 26 января 2018
Прошлая жизнь
Сезон 5 / Серия 10 2 февраля 2018
Все планы для дома
Сезон 5 / Серия 11 2 марта 2018
Настоящая сделка
Сезон 5 / Серия 12 9 марта 2018
Принципия
Сезон 5 / Серия 13 16 марта 2018
Комплекс дьявола
Сезон 5 / Серия 14 23 марта 2018
Проснись и пой
Сезон 5 / Серия 15 30 марта 2018
Голоса внутри
Сезон 5 / Серия 16 6 апреля 2018
Медовый месяц
Сезон 5 / Серия 17 13 апреля 2018
Все дороги ведут в...
Сезон 5 / Серия 18 20 апреля 2018
Второй вариант
Сезон 5 / Серия 19 27 апреля 2018
Единственный, кто может нас всех спасти
Сезон 5 / Серия 20 4 мая 2018
Сила гравитации
Сезон 5 / Серия 21 11 мая 2018
Конец
Сезон 5 / Серия 22 18 мая 2018
О чем cерия

В 5 сезоне 18 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» члены команды ЩИТа пытаются найти Руби. Им необходимо остановить цепь событий, которые в результате спровоцируют гибель Земли. Но отыскать Руби и объяснить ей, как следует поступить, не так-то легко.

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