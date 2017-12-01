В 5 сезоне 18 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» члены команды ЩИТа пытаются найти Руби. Им необходимо остановить цепь событий, которые в результате спровоцируют гибель Земли. Но отыскать Руби и объяснить ей, как следует поступить, не так-то легко.
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