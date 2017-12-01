В 5 сезоне 17 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Дейзи удается спасти Колсона и Тэлбота от Руби, но Дик ранен. Мак и Пайпер помогают ему. Мэй недовольна эксцентричным поведением Колсона. Она признается ему в любви. Руби запирает Хейл у себя в комнате.