В 5 сезоне 17 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Дейзи удается спасти Колсона и Тэлбота от Руби, но Дик ранен. Мак и Пайпер помогают ему. Мэй недовольна эксцентричным поведением Колсона. Она признается ему в любви. Руби запирает Хейл у себя в комнате.
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Авторизация по e-mail