Во 2 сезоне 4 серии сериала «Марьина роща» начинается работа под прикрытием. Взяв себе новое имя, Нина приезжает домой к Раевскому, где знакомится с матерью Митеньки. Согласно легенде, она — уроженка Ленинграда, где работала в Эрмитаже.
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