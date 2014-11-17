Во 2 сезоне 18 серии сериала «Марьина роща» история Трошина подходит к финалу. Впереди милиционеров ждет облава на логово Быка. Между тем коммуналка вовсю готовится к предстоящей свадьбе. Нина и Константин — в числе приглашенных гостей.
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