Во 2 сезоне 8 серии сериала «Марьина роща» в коммуналке происходит ЧП. Бандиты бросают в здание шашку, пытаясь инсценировать пожар. Совершив ограбление, злоумышленники скрываются. Улики выводят Трошина на необычного подозреваемого.
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