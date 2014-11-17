Во 2 сезоне 11 серии сериала «Марьина роща» команда милиционеров берется за дело, связанное с торговлей поддельными ювелирными изделиями. Прибыв на место, Трошин и его коллеги накрывают банду, но затем в торговой лавке происходит взрыв.
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