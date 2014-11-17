Во 2 сезоне 2 серии сериала «Марьина роща» состояние здоровья Константина стабилизируется, однако до полного восстановления еще далеко. Между тем Ольга знакомится на рынке с солдатом Анатолием и поселяет его в коммунальной квартире.
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