Во 2 сезоне 5 серии сериала «Марьина роща» в отделение милиции обращается Делягина, у супруга которой украли Сталинскую премию. Константин Трошин берется за расследование, в то время как Маргарита начинает питать к нему чувства.
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