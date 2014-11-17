Во 2 сезоне 3 серии сериала «Марьина роща» происходит долгожданное освобождение Трошина из-под стражи. Константин получает возможность вернуться на службу в качестве участкового, однако взаимоотношения с Ниной трещат по швам.
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