Во 2 сезоне 17 серии сериала «Марьина роща» преступник Калина подбрасывает оружие на почту, после чего Ионыч устанавливает: из пистолета было совершено убийство. Трошин получает возможность вытащить Нину из криминальной среды.
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