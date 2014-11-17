Во 2 сезоне 10 серии сериала «Марьина роща» воровка Мара помогает любовнику Игорю выкрасть диссертацию из квартиры важного ученого. Проникнув внутрь, форточница обнаруживает труп профессора. Константин начинает расследование.
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