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Киноафиша Сериалы Лок и ключ Сезоны Сезон 1 Серия 9

Лок и ключ 2020 - 2022 9 серия 1 сезон

7.5 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Лок и ключ»
Добро пожаловать в Мэтисон
Сезон 1 / Серия 1 7 февраля 2020
Охотник/Хранитель
Сезон 1 / Серия 2 7 февраля 2020
Головоломка
Сезон 1 / Серия 3 7 февраля 2020
Хранители ключей
Сезон 1 / Серия 4 7 февраля 2020
Семейное древо
Сезон 1 / Серия 5 7 февраля 2020
Черная дверь
Сезон 1 / Серия 6 7 февраля 2020
Рассечение
Сезон 1 / Серия 7 7 февраля 2020
Луч чертова солнца
Сезон 1 / Серия 8 7 февраля 2020
Отголоски
Сезон 1 / Серия 9 7 февраля 2020
Корона теней
Сезон 1 / Серия 10 7 февраля 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Лок и ключ» герои выясняют отношения с Элли, которая рассказывает им правду о том, что произошло в пещерах. Локки узнают о том, как появилось Эхо и что ему на самом деле нужно. Однако смогут ли они его остановить?

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