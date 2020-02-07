В 1 сезоне 9 серии сериала «Лок и ключ» герои выясняют отношения с Элли, которая рассказывает им правду о том, что произошло в пещерах. Локки узнают о том, как появилось Эхо и что ему на самом деле нужно. Однако смогут ли они его остановить?