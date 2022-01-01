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Киноафиша Сериалы По долгу службы Актеры и роли

Актеры сериала «По долгу службы»

Актеры сериала «По долгу службы» Вся информация о сериале
Тэнди Ньютон
Тэнди Ньютон Thandiwe Newton
DCI Roseanne "Roz" Huntley Стивен Грэм
Стивен Грэм Stephen Graham
DS John Corbett Келли Макдоналд
Келли Макдоналд Kelly Macdonald
DCI Joanne Davidson Кили Хоуз
Кили Хоуз Keeley Hawes
DI Lindsay Denton Ленни Джеймс
Ленни Джеймс Lennie James
DCI Tony Gates Мартин Компстон
Мартин Компстон Martin Compston
DS Steve Arnott Джейсон Уоткинс
Джейсон Уоткинс Jason Watkins
Tim Ifield Анна Максвелл Мартин
Анна Максвелл Мартин Anna Maxwell Martin
DCS Patricia Carmichael Вики МакКлюр
Вики МакКлюр Vicky McClure
DS Kate Fleming Дэниэл Мейс
Дэниэл Мейс Daniel Mays
Sgt. Danny Waldron Крэйг Паркинсон
Крэйг Паркинсон Craig Parkinson
DI Matthew "Dot" Cottan Эдриан Данбар
Эдриан Данбар Adrian Dunbar
Superintendent Edward "Ted" Hastings Джессика Рэйн
Джессика Рэйн Jessica Raine
DC Georgia Trotman
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