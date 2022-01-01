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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Актеры сериала «По долгу службы»
Вся информация о сериале
Тэнди Ньютон
Thandiwe Newton
DCI Roseanne "Roz" Huntley
Стивен Грэм
Stephen Graham
DS John Corbett
Келли Макдоналд
Kelly Macdonald
DCI Joanne Davidson
Кили Хоуз
Keeley Hawes
DI Lindsay Denton
Ленни Джеймс
Lennie James
DCI Tony Gates
Мартин Компстон
Martin Compston
DS Steve Arnott
Джейсон Уоткинс
Jason Watkins
Tim Ifield
Анна Максвелл Мартин
Anna Maxwell Martin
DCS Patricia Carmichael
Вики МакКлюр
Vicky McClure
DS Kate Fleming
Дэниэл Мейс
Daniel Mays
Sgt. Danny Waldron
Крэйг Паркинсон
Craig Parkinson
DI Matthew "Dot" Cottan
Эдриан Данбар
Adrian Dunbar
Superintendent Edward "Ted" Hastings
Джессика Рэйн
Jessica Raine
DC Georgia Trotman
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