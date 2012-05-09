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Киноафиша Сериалы По долгу службы Сезоны
По долгу службы (2012 - …), список сезонов Line of Duty 16+
Год выпуска 2012
Страна Великобритания
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
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Список сезонов сериала «По долгу службы»
По долгу службы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 5 эпизодов
 
По долгу службы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 6 эпизодов
 
По долгу службы - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 6 эпизодов
 
По долгу службы - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2017, 6 эпизодов
 
По долгу службы - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2019, 6 эпизодов
 
По долгу службы - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2021, 7 эпизодов
 
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