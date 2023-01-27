Меню
Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней
Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней На этой неделе стриминги предлагают справиться с депрессией, раскрыть серию преступлений и найти идеальную пару. 
Написать
27 января 2023 15:00
Что смотреть в октябре: хэллоуинские хорроры, фэнтези о Добре и Зле и вестерны в осенних тонах
Что смотреть в октябре: хэллоуинские хорроры, фэнтези о Добре и Зле и вестерны в осенних тонах Шарлотта Гeнcбур разгуливает по ночному Парижу, Александр Кузнецов сражается за любовь и справедливость, Шарлиз Терон учит магии, а Джессика Честейн ловит маньяка. 
Написать
1 октября 2022 12:00
Новое революционное ограбление: вышел трейлер южнокорейского ремейка «Бумажного дома»
Новое революционное ограбление: вышел трейлер южнокорейского ремейка «Бумажного дома» Действие развернется в условиях воссоединения вымышленного воссоединения Кореи.
Написать
6 июня 2022 11:06
Создатель «Бумажного дома» Алекс Пина готовит сериал на тему пандемии
Создатель «Бумажного дома» Алекс Пина готовит сериал на тему пандемии Подробностей пока нет, но идея интригует.
Написать
22 марта 2022 12:21
Профессор выбирает маску Сальвадора Дали в тизере южнокорейской версии «Бумажного дома»
Профессор выбирает маску Сальвадора Дали в тизере южнокорейской версии «Бумажного дома» Одну из ролей в сериале играет звезда «Игры в кальмара» Пак Хэ-су.
Написать
18 января 2022 15:49
В преддверии выхода финальных серий «Бумажного дома» Netflix выпустил новый трейлер сериала
В преддверии выхода финальных серий «Бумажного дома» Netflix выпустил новый трейлер сериала Точка в истории будет поставлена уже завтра.
Написать
2 декабря 2021 15:32
Netflix заказал спин-офф «Бумажного дома» о Берлине
Netflix заказал спин-офф «Бумажного дома» о Берлине Вселенная гениальных грабителей расширяется.
Написать
1 декабря 2021 15:50
Звезда «Игры в кальмара» Пак Хэ-су сыграет в корейском ремейке «Бумажного дома»
Звезда «Игры в кальмара» Пак Хэ-су сыграет в корейском ремейке «Бумажного дома» Нашумевшая испаноязычная криминальная драма завершится 3 декабря.
Написать
1 декабря 2021 11:18
Конец близко: вышел тизер заключительных серий «Бумажного дома»
Конец близко: вышел тизер заключительных серий «Бумажного дома» До эпической развязки осталось меньше двух месяцев.
Написать
14 октября 2021 12:03
«Бумажный дом» и другие: 8 фильмов и сериалов Netflix об ограблениях
«Бумажный дом» и другие: 8 фильмов и сериалов Netflix об ограблениях Истории дерзких преступников, которые проворачивают самые сложные и неожиданные дела, давно уже стали классикой кинематографа. Не отстаёт и стриминговый сервис Netflix. В коллекции площадки есть и художественные проекты разных жанров, и документальные истории.
Написать
12 октября 2021 16:42
Netflix опубликовал данные о своих самых просматриваемых фильмах и сериалах
Netflix опубликовал данные о своих самых просматриваемых фильмах и сериалах «Тайлера Рейка» смотрели на 99 миллионах аккаунтов на протяжении 231 миллиона часов.
Написать
28 сентября 2021 15:38
«Песочный человек», продолжение «Ведьмака» и новый состав «Короны»: самые ожидаемые сериалы Netflix
«Песочный человек», продолжение «Ведьмака» и новый состав «Короны»: самые ожидаемые сериалы Netflix Стриминговый сервис выпустит экранизацию знаменитого аниме, спин-офф исторического сериала и финалы нескольких топовых проектов.
Написать
28 сентября 2021 14:36
Долгожданная слава: актёры за 30, получившие признание благодаря Netflix
Долгожданная слава: актёры за 30, получившие признание благодаря Netflix Netflix уже давно доказал, что фильмы и сериалы его производства вполне могут конкурировать с голливудскими блокбастерами, а роль в нашумевшем проекте от платформы может принести актёру гораздо больше славы, чем многолетний опыт съёмок в студийных фильмах. Сегодня мы расскажем вам об тех, кто начал свою карьеру задолго до Netflix, однако получил известность именно благодаря ему.
Написать
5 июня 2021 10:30
8 достойных испанских сериалов Netflix, которые не стоит пропускать
8 достойных испанских сериалов Netflix, которые не стоит пропускать Эти шоу не уступают конкурентам из США и цепляют южным темпераментом, симпатичными актёрами и отличными сюжетами, от которых сложно оторваться.
Написать
21 апреля 2021 16:55
6 самых просматриваемых сериалов на Netflix
6 самых просматриваемых сериалов на Netflix Эти проекты сумели увлечь зрителей не на шутку: одни заразили аудиторию по всему миру любовью к шахматам и ностальгией по восьмидесятым, а другие привлекли людей историями о дерзких ограблениях и борьбе со злом.  
Написать
24 марта 2021 19:05
7 сериалов-загадок на Netflix для любителей поломать голову
7 сериалов-загадок на Netflix для любителей поломать голову Тем, кто не боится слишком сложных сюжетов, обязательно стоит заглянуть на стриминговую платформу Netflix: там их ждут режиссёрский тандем Вачовски, захватывающий испанский проект про ограбление банка и замысловатый немецкий сериал о перемещениях во времени.
Написать
12 марта 2021 18:31
