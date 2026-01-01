Оповещения от Киноафиши
Сериалы
Бумажный дом
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Бумажный дом
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вопросы и ответы
Основные места съемок сериала Бумажный дом
Мадрид, Испания
Испания
Где снимали известные сцены
место съёмок
Флоренция, Италия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Таиланд
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Наружная сцена, изображающая Банк Испании в третьем сезоне.
Нуэ́вос Министе́риос, Мадрид, Испания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Гуна-Яла, Панама
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
г. Панама, Панама
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Внешний план, изображающий Королевский монетный двор Испании в сезонах 1 и 2.
Национальный исследовательский совет Испании (CSIC), ул. Серрано, 117, 28006 Мадрид, Испания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сцены в автодоме с Профессором и Лиссабоном.
Пляжи Лас-Салинас, Альмерия, Андалусия, Испания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Интерьерные сцены
Кольменар-Вьехо, Мадрид, Испания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сцены охотничьего поместья
Финка «Эль Гаско», Торрелодонес, Мадрид, Испания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Наружная сцена на набережной в начале P5: E1
район Нюхавн, Копенгаген, Дания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Студия
Grupo Secuoya, Трес-Кантос, Мадрид, Испания
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Даты съемок сериала Бумажный дом
21 июля 2020 - 14 мая 2021
