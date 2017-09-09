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Постер к сериалу Бумажный дом
Киноафиша Сериалы Бумажный дом Сезоны
Бумажный дом (2017 - …), список сезонов La Casa de Papel 18+
Год выпуска 2017
Страна Испания
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Список сезонов сериала «Бумажный дом»
Бумажный дом - Сезон 1 / Part 1 Сезон 1 / Part 1
2017, 13 эпизодов
 
Бумажный дом - Сезон 2 / Part 2 Сезон 2 / Part 2
2017, 9 эпизодов
 
Бумажный дом - Сезон 3 / Part 3 Сезон 3 / Part 3
2019, 8 эпизодов
 
Бумажный дом - Сезон 4 / Part 4 Сезон 4 / Part 4
2020, 8 эпизодов
 
Бумажный дом - Сезон 5 / Part 5 Сезон 5 / Part 5
2021, 10 эпизодов
 
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