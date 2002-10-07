Во 2 сезоне сериала «Крот» продолжаются приключения внедренного в криминальный мир агента Кузьмичева. У его экс-супруги новый муж, а у самого оперативника неопределенные перспективы. Он продолжает работать на спецслужбу, получает и выполняет новые задания. Во втором сезоне популярного сериала зрителя ждет встреча с героями первой части, новые криминальные приключения и непредсказуемая развязка. Главному герою придется определиться – продолжить свою опасную деятельность или вернуться к нормальной жизни.