Крот 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Крот
Киноафиша Сериалы Крот Сезоны Сезон 2

Крот 16+
Оригинальное название Сезон 2
Премьера сезона 7 октября 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Крот»

Во 2 сезоне сериала «Крот» продолжаются приключения внедренного в криминальный мир агента Кузьмичева. У его экс-супруги новый муж, а у самого оперативника неопределенные перспективы. Он продолжает работать на спецслужбу, получает и выполняет новые задания. Во втором сезоне популярного сериала зрителя ждет встреча с героями первой части, новые криминальные приключения и непредсказуемая развязка. Главному герою придется определиться – продолжить свою опасную деятельность или вернуться к нормальной жизни.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.2 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Крот» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 01
Сезон 2 Серия 1
7 октября 2002
Серия 02
Сезон 2 Серия 2
8 октября 2002
Серия 03
Сезон 2 Серия 3
9 октября 2002
Серия 04
Сезон 2 Серия 4
10 октября 2002
Серия 05
Сезон 2 Серия 5
14 октября 2002
Серия 06
Сезон 2 Серия 6
15 октября 2002
Серия 07
Сезон 2 Серия 7
16 октября 2002
Серия 08
Сезон 2 Серия 8
17 октября 2002
Серия 09
Сезон 2 Серия 9
21 октября 2002
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
22 октября 2002
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
23 октября 2002
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
24 октября 2002
