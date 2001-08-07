В 1 сезоне сериала «Крот» главный герой (Павел Новиков) приезжает в столицу, чтобы внедриться в криминальное сообщество и стать «своим». В родном городке у него осталась семья. Он является завербованным агентом спецслужбы. По легенде, он провинциал, который приехал к своей невесте и мечтает подзаработать. Планомерно он наращивает авторитет в среде бандитов и становится правой рукой крупного игрока – Часовщика. Получая все новые задания, он погрузится в мир заказных убийств и торговли наркотиками.