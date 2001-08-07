Меню
Крот 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Крот
Киноафиша Сериалы Крот Сезоны Сезон 1

Крот 16+
Оригинальное название Сезон 1
Премьера сезона 7 августа 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Крот»

В 1 сезоне сериала «Крот» главный герой (Павел Новиков) приезжает в столицу, чтобы внедриться в криминальное сообщество и стать «своим». В родном городке у него осталась семья. Он является завербованным агентом спецслужбы. По легенде, он провинциал, который приехал к своей невесте и мечтает подзаработать. Планомерно он наращивает авторитет в среде бандитов и становится правой рукой крупного игрока – Часовщика. Получая все новые задания, он погрузится в мир заказных убийств и торговли наркотиками.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.2 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Крот» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
7 августа 2001
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
8 августа 2001
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
9 августа 2001
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
14 августа 2001
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
15 августа 2001
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
16 августа 2001
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
21 августа 2001
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
22 августа 2001
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
23 августа 2001
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
28 августа 2001
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
29 августа 2001
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
30 августа 2001
