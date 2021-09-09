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Контейнер 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Контейнер
Киноафиша Сериалы Контейнер Сезоны Сезон 1

Контейнер 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Контейнер»

В 1 сезоне сериала «Контейнер» история разворачивается вокруг обычной россиянки по имени Саша. Она ничем не отличается от других жительниц нашей необъятной страны. Однако есть кое-что примечательное в ее образе жизни. Она зарабатывает себе на хлеб суррогатным материнством. По ходу развития событий становится понятно, что у Саши довольно много клиентов, ведь с каждым годом все больше россиян обращаются за помощью к суррогатным матерям, так как по каким-то причинам не могут самостоятельно выносить ребенка. Клиентами главной героини становятся как известные, публичные личности, так и совершенно обычные люди.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Контейнер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 сентября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 сентября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 сентября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 сентября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
30 сентября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
7 октября 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
14 октября 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
21 октября 2021
График выхода всех сериалов
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