В 1 сезоне сериала «Контейнер» история разворачивается вокруг обычной россиянки по имени Саша. Она ничем не отличается от других жительниц нашей необъятной страны. Однако есть кое-что примечательное в ее образе жизни. Она зарабатывает себе на хлеб суррогатным материнством. По ходу развития событий становится понятно, что у Саши довольно много клиентов, ведь с каждым годом все больше россиян обращаются за помощью к суррогатным матерям, так как по каким-то причинам не могут самостоятельно выносить ребенка. Клиентами главной героини становятся как известные, публичные личности, так и совершенно обычные люди.