В 1 сезоне 8 серии сериала «Контейнер» вся семья ужасно переживает из-за исчезновения Ани, которая не готова принять правду о самой себе. Марина понимает, что может получить выгоду от укрывательства девочки. Но воспользуется ли она своим положением?
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