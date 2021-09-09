В 1 сезоне 8 серии сериала «Контейнер» вся семья ужасно переживает из-за исчезновения Ани, которая не готова принять правду о самой себе. Марина понимает, что может получить выгоду от укрывательства девочки. Но воспользуется ли она своим положением?