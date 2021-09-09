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Киноафиша Сериалы Контейнер Сезоны Сезон 1 Серия 8

Контейнер 2021 8 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Контейнер»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 9 сентября 2021
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 9 сентября 2021
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 16 сентября 2021
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 23 сентября 2021
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 30 сентября 2021
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 7 октября 2021
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 14 октября 2021
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 21 октября 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Контейнер» вся семья ужасно переживает из-за исчезновения Ани, которая не готова принять правду о самой себе. Марина понимает, что может получить выгоду от укрывательства девочки. Но воспользуется ли она своим положением?

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