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Контейнер 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Контейнер
Киноафиша Сериалы Контейнер Сезоны Сезон 3

Контейнер 18+
Название Сезон 3
Премьера сезона 14 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Контейнер»

В 3-м сезоне сериала «Контейнер» Вадиму удается вернуть себе статус и власть. Воспользовавшись этим, он лишает Сашу возможности видеться с ребенком. Во всех документах она значится как суррогатная мать, поэтому у нее практически отсутствуют права на малыша. Однако обмануть материнское сердце нельзя, и Саша относится к сыну как к родному. Она не может отказаться от своих притязаний, поэтому ради ребенка идет на самый унизительный для себя шаг. Она соглашается вновь делить крышу с «заказчиком», чтобы иметь шанс участвовать в судьбе сына. Но жить под контролем Вадима для нее невыносимо. В голове женщины зреет новый план.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Контейнер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
14 сентября 2023
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
21 сентября 2023
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
28 сентября 2023
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
5 октября 2023
Серия 5
Сезон 3 Серия 5
12 октября 2023
Серия 6
Сезон 3 Серия 6
19 октября 2023
Серия 7
Сезон 3 Серия 7
26 октября 2023
Серия 8
Сезон 3 Серия 8
2 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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