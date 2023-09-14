В 3-м сезоне сериала «Контейнер» Вадиму удается вернуть себе статус и власть. Воспользовавшись этим, он лишает Сашу возможности видеться с ребенком. Во всех документах она значится как суррогатная мать, поэтому у нее практически отсутствуют права на малыша. Однако обмануть материнское сердце нельзя, и Саша относится к сыну как к родному. Она не может отказаться от своих притязаний, поэтому ради ребенка идет на самый унизительный для себя шаг. Она соглашается вновь делить крышу с «заказчиком», чтобы иметь шанс участвовать в судьбе сына. Но жить под контролем Вадима для нее невыносимо. В голове женщины зреет новый план.