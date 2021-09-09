В 1 сезоне 2 серии сериала «Контейнер» бывший Саши освобождается из тюрьмы и пытается вернуть свою жизнь в привычное русло. А это значит — он намерен восстановить отношения с Сашей. Сама Саша в это время находится в особняке своих новых клиентов.