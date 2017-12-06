В 1 сезоне 4 серии сериала «Падение ордена» Гавейн должен разобраться в таинственном преступлении. Из-за этого Лэндри вынужден обратиться за помощью к язычнику и узнает кое-что о своем прошлом. Принцессу Изабеллу жестоко предают.
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