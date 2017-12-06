В 1 сезоне 9 серии сериала «Падение ордена» Лэндри обращается за помощью к авторитетному де Моле. При этом у самого Великого Магистра другое мнение. Жанна же хочет найти способ сбежать от Филиппа. У самого короля Франции тоже есть план.