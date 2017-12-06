В 1 сезоне 10 серии сериала «Падение ордена» у Священного Грааля появляется новый владелец. Де Ногаре помогает королю Филиппу принять подлое и низкое решение. Рыцари-храмовники вынуждены вступить в тяжелый бой на невыгодных условиях.
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