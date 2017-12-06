В 1 сезоне 5 серии сериала «Падение ордена» атмосфера вокруг свадьбы принцессы Изабеллы сильно накалена. Монарх Филипп боится нападения. Поэтому король просит Лэндри и рыцарей-храмовников о помощи и вооруженной защите дворца.
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Авторизация по e-mail