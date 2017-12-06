В 1 сезоне 7 серии сериала «Падение ордена» Лэндри и Гавейн видят таинственную женщину. Она заявляет, что может помочь им найти путь к Святому Граалю. А де Ногаре ищет способ вернуть себе августейшую милость короля.
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