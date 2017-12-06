В 1 сезоне 2 серии сериала «Падение ордена» рыцарь-монах Лэндри и новичок Парсифаль пытаются разыскать убийцу. Одновременно в столицу приезжает Римский Папа. Появление первосвященника Бонифация в главном городе Франции угрожает планам де Ногаре.
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