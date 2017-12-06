В 1 сезоне 3 серии сериала «Падение ордена» по приказу Бонифация рыцарь-монах Лэндри и помощник Парсифаль отправлены искать местоположение Святого Грааля. Де Ногаре плетет нити заговора, нацеленного против свадьбы в монаршем семействе.
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