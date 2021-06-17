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Катла 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Катла
Киноафиша Сериалы Катла Сезоны Сезон 1

Katla 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Катла»

В 1 сезоне сериала «Катла» в центре событий находятся жители провинциального северного городка, расположенного в Европе. Один из самых древних вулканов, расположенных неподалеку от этого места, неожиданно начинает извергаться, выпуская наружу целые полчища пугающих темных демонов. Теперь ничто не сдерживает их от реального мира людей. В свою очередь, местные жители также лишаются своей главной защиты. Смогут ли они оказать достойное сопротивление новым противникам? Об этом станет известно лишь в финале.

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Список серий сериала Катла График выхода всех сериалов
Сезон 1
Из-под ледника Undan jöklinum
Сезон 1 Серия 1
17 июня 2021
Аса Ása
Сезон 1 Серия 2
17 июня 2021
Мать Móðirin
Сезон 1 Серия 3
17 июня 2021
Это не он Þetta er ekki hann
Сезон 1 Серия 4
17 июня 2021
Северные ветра Norðanátt
Сезон 1 Серия 5
17 июня 2021
Грима Gríma
Сезон 1 Серия 6
17 июня 2021
Из другой солнечной системы Steinninn
Сезон 1 Серия 7
17 июня 2021
Я — это ты Ég er þú
Сезон 1 Серия 8
17 июня 2021
График выхода всех сериалов
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