В 1 сезоне сериала «Катла» в центре событий находятся жители провинциального северного городка, расположенного в Европе. Один из самых древних вулканов, расположенных неподалеку от этого места, неожиданно начинает извергаться, выпуская наружу целые полчища пугающих темных демонов. Теперь ничто не сдерживает их от реального мира людей. В свою очередь, местные жители также лишаются своей главной защиты. Смогут ли они оказать достойное сопротивление новым противникам? Об этом станет известно лишь в финале.