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Киноафиша Сериалы Катла Актеры и роли

Актеры сериала «Катла»

Актеры сериала «Катла» Вся информация о сериале
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Ингвар Эггерт Сигюрдссон Ingvar Eggert Sigurðsson
Алиетт Офейм
Алиетт Офейм Aliette Opheim
Балтазар Бреки Сампер
Балтазар Бреки Сампер Baltasar Breki Samper
Гвюдрун Эйфьорд Guðrún Ýr Eyfjörð
Ирис Таня Флигенринг Íris Tanja Flygenring
Торстейнн Бахман
Торстейнн Бахман Þorsteinn Bachmann
Харалдур Стефанссон
Харалдур Стефанссон Haraldur Stefansson
Сольвейг Арнарсдоуттир
Сольвейг Арнарсдоуттир Sólveig Arnarsdóttir
Биргитта Биргисдоуттир Birgitta Birgisdóttir
Бьёрн Торс Björn Thors
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