Мёртвая крыса, живая крыса, рыжая крыса, белая крыса
Сезон 1 / Серия 122 июня 2015
Мир Блейна
Сезон 1 / Серия 139 июня 2015
О чем cерия
В 1 сезоне 8 серии сериала «Я — зомби» в городе происходит новое преступление. Убит знаменитый радиоведущий, программа которого специализировалась на человеческих взаимоотношениях. Лив и Клайв берутся за расследование.
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