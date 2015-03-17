Мёртвая крыса, живая крыса, рыжая крыса, белая крыса
Сезон 1 / Серия 122 июня 2015
Мир Блейна
Сезон 1 / Серия 139 июня 2015
О чем cерия
В 1 сезоне 5 серии сериала «Я — зомби» погибает близкая подруга Лив. Испытывая отвращение, она все же съедает мозги трупа, чтобы выявить причину смерти. Запутанное расследование сталкивает ее с главным подозреваемым.
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