Мёртвая крыса, живая крыса, рыжая крыса, белая крыса
Сезон 1 / Серия 122 июня 2015
Мир Блейна
Сезон 1 / Серия 139 июня 2015
О чем cерия
В 1 сезоне 6 серии сериала «Я — зомби» героиня лакомится мозгами убитого хакера, получая от трупа не только воспоминания, но и стремительно развивающуюся агорафобию. Кроме того, теперь Лив является специалисткой в сфере компьютерных игр.
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