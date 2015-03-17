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Киноафиша Сериалы Я — зомби Сезоны Сезон 1 Серия 10

Я — зомби 2015 - 2019 10 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Я — зомби»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 17 марта 2015
Братец, может поделишься мозгом?
Сезон 1 / Серия 2 24 марта 2015
Дезинсектор
Сезон 1 / Серия 3 31 марта 2015
Лив и типа Клайв
Сезон 1 / Серия 4 7 апреля 2015
Полёт живых мертвецов
Сезон 1 / Серия 5 14 апреля 2015
Виртуальная реальность кусается
Сезон 1 / Серия 6 21 апреля 2015
Материнство Лив
Сезон 1 / Серия 7 28 апреля 2015
Смертельный эфир
Сезон 1 / Серия 8 5 мая 2015
Мозги патриота
Сезон 1 / Серия 9 12 мая 2015
Мистер Берсерк
Сезон 1 / Серия 10 19 мая 2015
Астробургер
Сезон 1 / Серия 11 26 мая 2015
Мёртвая крыса, живая крыса, рыжая крыса, белая крыса
Сезон 1 / Серия 12 2 июня 2015
Мир Блейна
Сезон 1 / Серия 13 9 июня 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Я — зомби» происходит новое преступление. Убит человек, который собирал материал для сенсационной статьи, связанной с гибелью нескольких подопытных, дегустировавших энергетики видного бренда.

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