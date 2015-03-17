В 1 сезоне 1 серии сериала «Я — зомби» жизнь простой американки переворачивается с ног на голову, когда она превращается в ходячий труп с пугающе бледной кожей. Кроме того, для существования ей необходимо употреблять в пищу человеческие мозги.