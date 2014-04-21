В 1 сезоне 8 серии сериала «Инквизитор» Штольц организует покушение на Каменева, в результате которого погибает не только он. Берта намеревается отомстить за смерть друга, а Серебрянская едет домой и оставляет дело Инквизитора позади.
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