В 1 сезоне 2 серии сериала «Инквизитор» на теле нового убитого тоже находят послание на латыни, и Геращенко выдвигает теорию об орудующем в городе серийном маньяке. Главным подозреваемым становится Антон Каменев, понесший наказание за убийство отца.
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